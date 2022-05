Le chanteur Marc Anthony, 53 ans, est fiancé à un mannequin de 23 ans: l'ex de J.Lo est amoureux

Le chanteur Marc Anthony et sa petite amie Nadia Ferreira sont fiancés. Après avoir donné de subtils aperçus de sa bague de fiançailles en diamant toute la semaine sur les réseaux sociaux, le mannequin de 23 ans a confirmé jeudi qu'elle et le chanteur de 53 ans sont prêts à se marier.





Marc Anthony et la Miss Univers Paraguay 2021 se sont rendus au Sexy Fish à Miami avec plusieurs amis et membres de la famille du mannequin dans l'intention de fêter l'anniversaire de cette dernière, mais les festivités se sont rapidement transformées en une fête de fiançailles. Les tourtereaux ont fait la fête jusqu'au bout de la nuit.

Plus tôt dans la journée, ils ont célébré leur engagement avec du champagne dans un jet privé, où Anthony applaudissait joyeusement la musique tandis que leurs amis dansaient. Le couple a profité d'une journée sur un yacht où il a dégusté du caviar et des crevettes fraîches. Ferreira a même fait un tour sur un Jet Ski.



C'est le 19 mars que Marc Anthony et sa petite amie Nadia Ferreira sont devenus "officiels" sur Instagram.





Anthony a été fiancé quatre fois auparavant. Il a demandé l'actrice Claudette Lali en mariage à la fin des années 90 et a ensuite été marié à la reine de beauté Dayanara Torres, à Jennifer Lopez et au mannequin Shannon De Lima.



Il a six enfants, partageant Ariana, 28 ans, et Chase, 26 ans, avec son ex-petite amie Debbie Rosado, ainsi que Cristian, 21 ans, et Ryan, 18 ans, avec Dayanara Torres, 47 ans. Lui et J.Lo, 52 ans, partagent des jumeaux de 14 ans, Max et Emme.



Jennifer Lopez s'est également fiancée cette année avec Ben Affleck. L'acteur lui a posé la question pour la deuxième fois en avril.