Le pianiste Sofiane Pamart très ému par le décès d'Arno: "On le pleure comme un proche, pas comme un artiste connu" (vidéo)

Sofiane Pamart était l'invité du RTL INFO avec Vous ce lundi. Le pianiste et compositeur français fait découvrir la musique classique au grand public. "J'ai l'impression d'avoir réussi à faire en sorte que le piano concerne tout le monde et qu'on n'ait pas l'impression que c'est quelque chose de trop élitiste, réservé à certains ou qu'il faut avoir une certaine attitude pour écouter du piano", explique l'homme originaire de Lille. "Mon public est très diversifié. Il y a des très jeunes et des personnes plus âgées et des origines sociales différentes. C'est ce qui me rend très fier", dit le Français de 32 ans.



L'humeur d'un titre, vient d'un "bouillonnement émotionnel qui se charge en moi jusqu'au moment où ça se libère d'un coup au piano". Sofiane Pamart confie qu'il demande à avoir un piano partout où il va afin de pouvoir "lâcher l'inspiration au moment où elle est la plus vraie, la plus brute". Dans ces moments-là, le pianiste prend son téléphone et s'enregistre. "J'ai une maquette et après, je peux l'enregistrer dans un grand studio."



Il confie qu'il vient souvent à Bruxelles, car il y a le studio d'enregistrement ICP qu'il "affectionne particulièrement". Il ajoute que "Bruxelles est une ville de coeur" pour lui, car il y a vécu "de nombreuses collaborations, des histoires sentimentales, très fortes. J'ai vécu deux ans à Bruxelles".



"C'est une ville que j'adore."



Sofiane Pamart a fait des rencontres musicales à Bruxelles, dont le chanteur Arno décédé le samedi 23 avril à l'âge de 72 ans d'un cancer du pancréas contre lequel il luttait depuis fin 2019. Même affaibli, il avait enregistré un album intitulé "Vivre", avec le pianiste français, sorti fin mai 2021. "Je ne m'attendais pas à ce qu'on travaille ensemble sur cette dernière œuvre. Il m'a transmis beaucoup d'humanité et m'a appris à vivre le moment présent. Il dit tout le temps : 'Hier n'existe plus, demain n'existe pas non plus, moi, je suis dans le présent", poursuit le musicien qui parle de l'artiste belge au présent.