Dans Top Chef, Pascal traité de "mytho" par le chef Glenn Viel: "Tu n'as pas le droit de faire ça" (vidéo)

Cette semaine, les six candidats encore en lice ont dû faire preuve d'imagination pour rester dans la compétition.



Lors de la seconde épreuve, les candidats ont dû impressionner la cheffe Dominique Crenn avec des produits de la mer. Pascal a intitulé son plat "Ma petite balade au bord de la mer". Il a voulu représenter ses étés lorsqu'il va chez sa tante en Bretagne. Mais lorsqu'il a présenté son assiette à la cheffe, cette dernière lui a demandé d'où il venait en Bretagne. À la surprise générale, il a répondu Brest, alors qu'il revendique d'être originaire du sud de la France.



Il n'en fallait pas plus pour faire réagir les chefs et les autres candidats qui ont observé la séquence."Quel mytho", s'est exclamé Glenn Viel. "Tu n'as pas le droit de faire ça."

Grâce à son plat simple et complexe à la fois, il a réussi à se qualifier pour la suite de Top Chef.