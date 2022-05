Angèle revient sur le succès, ses projets et ses valeurs: "Le meilleur conseil qu'on m'ait donné? Je le dois à mon père"

La chanteuse Angèle, 26 ans, a accordé une interview à RTL INFO ce lundi soir avant de monter sur scène à Bruxelles, la ville de son coeur. Très naturelle, elle s'est confiée sur son avenir, ses projets actuels, ses doutes et ses amitiés dans le showbiz.

Le succès qu'elle rencontre, contient pour elle encore une part de surréalisme: "C'est bizarre. Je suis super flattée. C'est flatteur, mais il y a une part de moi qui a du mal à réaliser. Je me dis que j'ai de la chance d'avoir pu écrire mes chansons et de faire passer les messages que je voulais."

"Ma liberté d'expression est hyper importante"

Si la chanteuse belge courtise le succès, elle souhaite avant tout rester cohérente et une ambassadrice des valeurs qu'elle défend. Féministe militante, elle ne souhaite pas être connue pour le glamour et les paillettes, mais pour le sens des paroles qu'elle véhicule: "Avant de viser la pop star, je visais les textes. Cela restera toujours une priorité. Ce qui se passe, c'est que j'ai tellement mis de moi dans Brol et 95 (ses deux albums). Cela a été tellement un chemin de pouvoir écrire des choses que je ressentais. Aujourd'hui, c'est la première fois que je ne ressens pas vraiment le besoin d'écrire mais plus de composer. Je compose beaucoup. Pour l'instant, je ne sais pas de quoi seront faites mes prochaines chansons. Parce qu'il va falloir que je vive des choses pour ça. 95, c'était des textes qui étaient à l'image de la pandémie, des questionnements de quelqu'un qui a 25 ans qui se pose des questions. Cette liberté d'expression, elle est hyper importante.

Dua Lipa, Damso, Roméo Elvis, la "Golden generation"

La chanteuse est également revenue sur ses rencontres en tant que stars et ses duos qu'elle a formés en chanson: "J'ai toujours de la chance de bosser avec des gens dont je suis proche. Il y a eu mon frère Roméo Elvis. Il y a eu évidemment Damso et Dua Lipa. Ce sont des gens dont j'étais proche avant et qui ont donné vie à des amitiés hyper saines et honnêtes. Avec Damso, on s'écrit souvent. C'est quelqu'un qui m'écrit énormément. Il est très protecteur. Avec Dua Lipa, on s'écrit aussi. Elle m'a invitée sur ses dates à elle, comme notamment hier à Bercy à Paris. C'est comme cela qu'on garde le lien. Quand je vais à Paris, elle me le dit et quand je vais à Londres, je lui dis."

Marka, son père, veille

A 26 ans, garder la tête sur les épaules, n'est pas toujours facile. Mais la jeune Belge se dit bien entourée par les conseils avisés de ses célèbres parents: la comédienne Laurence Bibot et le chanteur Marka. "Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, je le dois à mon père. Il m'a dit: il ne faut pas écouter l'avis des gens qu'il soit bon ou mauvais. Il y a plein de gens qui vont t'ériger en statue et qui vont te dire à quel point tu es merveilleuse, mais il y en a tout autant qui vont te détester et t'insulter. Donc si tu donnes du crédit aux gens, qui te voient comme quelqu'un de surhumain - ce que tu n'es pas - tu vas devoir donner la même énergie à ceux qui te détestent, alors il vaut mieux rester juste soi-même et prendre conscience des bonnes choses de ta vie."