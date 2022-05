"Vouloir plaire, ce n'est peut-être pas le bon chemin": Angèle nous confie comment elle fait face à la dureté des réseaux sociaux

Juste avant de monter sur la scène de Forest National, Angèle nous a accordé une rare interview dans laquelle elle se confie notamment sur la façon dont elle fait face aux critiques sur les réseaux sociaux. Plutôt que de se laisser abattre par les réflexions négatives, la star a appris à en faire quelque chose. Elle nous l’explique.

De part son statut de star, Angèle est soumise à la critique sur les réseaux sociaux notamment. Et ce n'est pas toujours simple à vivre, comme elle nous l'a confié. "Je vous mentirais si je vous disais que je le vivais bien, nous a-t-elle expliqué. Je ne connais personne, à petite ou grande échelle qui prend un plaisir fou à regarder les commentaires sur Internet. Qu'ils soient bons ou mauvais, c'est quelque chose de très intense en fait de voir que les gens ont un avis. Et en même temps, c'est difficile de leur en vouloir parce que c'est bien aussi cette liberté d'expression. C'est hyper important et forcément, parfois, ça passe par de la violence et je crois que c'est juste une question d'arriver à prendre du recul. Mais je vous mentirais si je disais que ça ne m'atteint pas".

La star de 26 ans parvient à prendre le recul nécessaire et à retenir davantage le positif. "Ce que je vois, c'est qu'il y a des salles remplies qui m'envoient de l'amour, il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue pour me parler de mes textes et je reçois une dose énorme d'amour quotidiennement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la rue ou sur scène", a-t-elle encore expliqué.

Face à ces critiques difficiles, Angèle a appris à vivre en ayant en tête qu'on ne peut pas plaire à tout le monde !

"J'essaie de me fier à ce que me dit mon entourage et je ne vais pas me fatiguer à essayer de rassembler tout le monde et de plaire à tout le monde. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire, parce que je pense que naturellement, j'aime bien plaire, et ça c'est réussi. Mais forcément, au plus on devient connu, au plus on s'expose à toujours plus de commentaires, positifs et négatifs. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, vouloir plaire ce n'est peut-être pas le bon chemin. Je crois qu'il faut avoir envie de faire ce qu'on aime, le faire bien. Moi, je suis hyper contente de la musique que j'ai fait. Je suis hyper contente des concerts que je donne chaque soir et pour moi c'est ça qui est important. Après, le reste, ça m'appartient plus".