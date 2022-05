Jason Momoa en couple? "Il passe du bon temps avec la torride Eiza Gonzalez"

Jason Momoa "passe du bon temps avec l'actrice Eiza Gonzalez" après la fin de son mariage avec Lisa Bonet, avec laquelle il est resté en couple 16 ans. Alors que des rumeurs de réconciliation se faisaient de plus en plus intenses ces derniers mois pour le couple qui a annoncé son divorce en janvier dernier, il semblerait que l'acteur d'Aquaman soit passé à autre chose. "Nous resterons toujours une famille", avait-il confié lors d'une interview accordée à Access évoquant une possible réconciliation.

Jason Momoa "passe du bon temps avec Eiza Gonzalez. Ils sortent ensemble, il est dans un endroit génial et travaille avec elle sur son film Fast and Furious X", révèle le magazine People. Eiza est une jeune mannequin et actrice mexicaine de 32 ans. "Mais cela n'est pas sérieux", assurent des sources proches du couple. Selon le magazine People, la jeune femme aurait confié à des proches qu'elle ne cherchait pas à se caser et qu'elle aimait juste partager du bon temps avec l'acteur.

La jeune femme, originaire de Mexico est apparue dans le long métrage "Ambulance" de Netflix et a joué dans plusieurs séries dont Lola : Once Upon a Time, et une série de la chaîne Nickelodeon, Suena Conmigo. Côté coeur, elle a déjà été liée à Josh Duhamel, Timothy Chalamet et Liam Hemsworth.