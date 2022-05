Chelsy Davy, l'ex du prince Harry, est mariée: "Très peu de personnes étaient au courant des noces"

Elle était la petite amie officielle du prince Harry pendant 7 ans: Chelsy Davy, la Zimbabwéenne, connue comme étant le premier coup de foudre du fils cadet de la princesse Diana, a secrètement épousé Sam Cutmore-Scott, l'héritier d'une chaîne d'hôtels.

Chelsy Davy, 36 ans, qui s'est séparée de Harry en 2011 après une relation de sept ans parce qu'elle ne voulait pas faire partie de la famille royale, est devenue pour la première fois maman en janvier dernier: elle a accouché dans le plus grand secret d'un petit garçon prénommé Leo. Beaucoup d'amis de Chelsy ne savaient même pas qu'elle était tombée enceinte pendant le confinement, rapporte le Daily Mail.

Diplômé d'Oxford, Sam Cutmore-Scott est le directeur général de l'hôtel Harper à Holt, l'entreprise familiale, et le couple partagerait son temps entre une maison à Chiswick et la côte du Norfolk.

"Ils sont mariés", a déclaré un ami du couple au Daily Mail, en ajoutant: "Très peu de gens étaient au courant des noces."

Depuis sa relation très médiatisée avec le prince Harry, Chelsy Davy tient à faire profil bas et à garder sa vie la plus secrète possible.