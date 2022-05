L'ex Miss France Laury Thilleman se sépare du chef Juan Arbelaez: "Merci pour ce chemin parcouru"

Depuis 7 ans, Laury Thilleman partageait sa vie avec le chef cuisinier Juan Arbelaez. Mais le couple a préféré mettre un terme à leur relation. L'ex Miss France a annoncé leur rupture sur les réseaux sociaux. "Après 7 ans de bonheur intense et d'une vie commune à mille à l'heure, Juan et moi décidons ensemble de continuer nos routes séparément (...) Juan a égaillé ma vie de mille couleurs et aura toujours une place à part dans mon cœur. Merci pour ce chemin parcouru. Merci pour la joie, l'Amour, les rires et chaque apprentissage", écrit-elle. De son côté, le chef cuisinier écrit : "Laurie sera pour moi un exemple de joie, force et détermination. Je ne garderai que des souvenirs lumineux".

Tous deux s'étaient rencontrés en 2015 lors d'une émission diffusée sur Eurosport 2. Partageant les mêmes passions et ambitions, ils s'étaient rapidement rapprochés. "Quand j’ai rencontré Laury, j’ignorais qu’elle avait été Miss France, confie Juan. Je suis d’abord tombé amoureux de la surfeuse, de la Brestoise et de la journaliste", avait confié Juan Arbelaez dans une interview donnée à Paris Match. Avant d'ajouter: "C’est rare qu’on se pose, admet Juan. Mes restaurants sont ouverts 7 jours sur 7, Laury part tous les quinze jours en tournage. On vit à 250 à l’heure. Les occasions de se voir sont rares et cela nous manque".