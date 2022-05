Camille Lellouche annonce sa grossesse: "Je t'aime tant déjà" (PHOTO)

Camille Lellouche attend son premier enfant. L'actrice, humoriste et chanteuse a partagé l'heureuse nouvelle sur son compte instagram. Sur un cliché posté, elle dévoile fièrement son ventre rond, tenant une paire de baskets pour bébé. "Je t'aime tant déjà", écrit la jeune femme. Dans une vidéo, la jeune femme ne cache pas ses larmes. "Je chiale toute ma vie", rigole-t-elle. On apprend que l'humoriste est enceinte de 5 mois et qu'elle accueillera donc prochainement une petite fille. Sur les réseaux sociaux, les messages de félicitations se multiplient.