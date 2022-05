Le compagnon de Britney Spears publie un message d'espoir après la fausse couche de la chanteuse

La superstar américaine de la pop Britney Spears, qui avait révélé une grossesse surprise le mois dernier, a annoncé avoir fait une fausse couche, dans un message posté sur Instagram avec son compagnon Sam Asghari. "C'est avec la plus profonde tristesse que nous devons annoncer que nous avons perdu notre bébé miracle durant la grossesse", indiquait-elle dans un message.

Quelques jours après l'annonce de ce drame, son compagnon partage un message d'espoir à destination de leurs fans. "Nous avons ressenti votre soutien. Nous prenons les choses positivement et allons de l'avant pour notre avenir. C'est difficile mais nous ne sommes pas seuls. Merci de respecter notre vie privée. Nous allons bientôt agrandir notre famille", écrit-il.

Le 11 avril, la chanteuse, révélée adolescente par plusieurs tubes planétaires dont "...Baby One More Time", en 1998, avait écrit sur Instagram: "J'ai fait un test de grossesse... Euh eh ben... J'attends un bébé".

La paternité est quelque chose que j'ai toujours espéré

La nouvelle était tombée cinq mois après que la justice américaine à Los Angeles (ouest) lui avait rendu le contrôle sur sa vie personnelle en mettant fin à la tutelle exercée principalement par son père Jamie Spears. La mesure avait été décidée en 2008 en raison de troubles psychologiques de la star, qui l'a qualifiée d'"abusive" et qui, selon elle, l'empêchait de retirer son stérilet contraceptif malgré son désir d'avoir d'autres enfants.



Britney Spears et Sam Asghari, qui se sont connus en 2016, ont ajouté qu'ils "allaient continuer à essayer d'élargir leur jolie famille" et demandé qu'en attendant, on "respecte leur intimité en ce moment difficile". La chanteuse a déjà deux garçons, Sean and Jayden, avec son ex-mari Kevin Federline. Sam Asghari, que la chanteuse appelle volontiers son "mari", s'était réjoui de l'annonce de la grossesse dans un post séparé : "La paternité est quelque chose que j'ai toujours espéré et que je ne prends pas à la légère. C'est le job le plus important que j'aurai à faire".