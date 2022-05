Charlene de Monaco a souffert d'une crise d'épilepsie en Afrique du Sud

C'est le magazine sud-africain You qui lève le voile sur l'état de santé de la princesse Charlene de Monaco alors qu'elle était contrainte de rester plusieurs mois dans son pays natal, atteinte l'an dernier d'une infection dans la sphère ORL qui l'empêchait de prendre l'avion pour rejoindre le Rocher de Monaco.

Selon le média africain qui a déjà révélé de nombreuses informations sur l'état de santé de l'épouse d'Albert de Monaco, Charlene aurait souffert d'une crise d'épilepsie à la fin de l'été dernier, entre les deux opérations chirurgicales qu'elle a dû subir aux sinus.

Et cette source anonyme de préciser que la première opération était éprouvante et que la maman de Jacques et Gabriella n'avait pas ménagé ses efforts et respecté le repos nécessaire.

Elle a alors été prise de convulsions: un phénomène "fréquent dans les cas d’infections graves et de fortes fièvres", précise cette source.

Lors de sa convalescence, la princesse Charlene aurait également nourri des inquiétudes relatives à la parution d'articles de presse sur sa situation assez particulière. "Elle était consciente qu'elle avait les regards du monde entier constamment tournés vers elle", écrit le magazine.