Le prince Harry et Meghan filment un docu-série "A la maison avec les Sussex" pour le géant Netflix

Le prince Harry et Meghan filment en ce moment un docu-série intitulé "A la maison avec les Sussex" pour le géant Netflix, rapporte le site internet de Page 6. Une nouvelle émission sur laquelle Netflix, actuellement en difficultés, compte beaucoup. En effet, il y a quelques semaines, Netflix a annoncé une perte significative d'abonnés pour la première fois depuis plus de dix ans. Pour expliquer cette érosion, Netflix avance la suspension de ses services en Russie à cause de la guerre en Ukraine. Ce recul de 200.000 abonnés, moins de 0,1% de sa clientèle totale, a suffi à provoquer la panique à Wall Street lors de l'annonce des résultats trimestriels en avril.

Selon un producteur de l'émission cité par Page 6, les Sussex auraient laissé entrer des caméras dans leur manoir de Montecito estimée 14 millions de dollars. On ne sait pas si Archie et Lilibet ont été filmés. Mais une question se pose: vont-ils encore lâcher des bombes à l'intention de la famille royale?

Alors quand allons-nous pouvoir découvrir sur le petit écran, les aventures des Sussex? "Le calendrier est toujours en cours de discussion", précise cette source. "Mais les directeurs de Netflix veulent que cette émission soit prête pour la fin de l'année 2022". Selon les initiés, les dirigeants du site de streaming souhaitent que la série soit publiée à peu près au même moment que les prochains mémoires de Harry, 37 ans. Le prince Harry a déjà suscité des craintes quant aux détails qu'il pourrait inclure dans ses futures mémoires, des experts suggérant que cela "ébranlera la monarchie dans son cœur".

Cette annonce suscitera sans aucun doute de sérieuses inquiétudes au palais de Buckingham quant aux nouvelles allégations qui pourraient être faites contre la famille royale. Libérés de leurs fonctions au sein de la famille royale, Meghan et Harry avaient rapidement décroché un juteux contrat de plus de 100 millions de dollars avec le géant du streaming. De nombreux projets avaient été validés. Pourtant, début mai, Netflix, annonçait avoir annulé la série animée "Pearl" produite par Meghan Markle.