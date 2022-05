Johnny Depp très tactile avec sa jeune avocate: la folle rumeur d'une romance s'emballe (vidéo)

L'avocate de Johnny Depp, Camille Vasquez, 37 ans, a attiré tous les regards lundi et mardi après avoir contre-interrogé Amber Heard lors du procès des deux ex-époux Johnny Depp et Amber Heard. Sa performance a été saluée par les fans de Depp qui estime qu'elle a défendu l'acteur bec et ongles et a déstabilisé Amber Heard en la confrontant avec ses propres mensonges. La jeune femme est même devenue une héroïne sur les réseaux sociaux, certains tweets n'hésitant pas à la comparer à une déesse nordique. Des t-shirts à son effigie auraient déjà été imprimés, avec le texte: "J'aime Camille Vasquez".

D'autres clips postés sur TikTok rassemblent les interactions très tactiles entre l'avocate et son célèbre client, se demandant s'ils ne sont pas en couple...

A la sortie du palais de justice du comté de Fairfax, un journaliste de TMZ a d'ailleurs demandé à la belle brune si elle était personnellement impliquée avec l'acteur: "Les gens veulent savoir, sortez-vous avec Johnny Depp?" Tout est sur Internet. Pouvez-vous remettre les pendules à l'heure, oui ou non ?"

L'avocate californienne a ri et a refusé de répondre, en écartant ses cheveux et en saluant la foule de fans rassemblés à l'extérieur.

Les deux protagonistes étaient tout sourire lorsqu'ils sont entrés dans le palais de justice du comté de Fairfax mercredi, un jour après avoir été photographiés en train de s'étreindre sur une photo qui a largement été partagée sur les réseaux sociaux.