Kim Kardashian se prépare à ce que Kanye West dise "des conneries" sur elle dans sa nouvelle chanson

Dans un extrait de l'épisode de la semaine prochaine de la série "The Kardashians" sur Hulu, on voit Kim Kardashian se préparer à la sortie d'une nouvelle chanson de son ex-mari Kanye West.



"Kanye sort une nouvelle chanson de rap. Kim est à fond dedans", semble-t-elle lire sur son téléphone alors qu'elle est entourée de sa famille.



Lorsque sa soeur Kendall Jenner lui demande ce que cela signifie, Kim répond: "Il est probablement en train de dire des conneries sur moi et de dire n'importe quoi."



La compagne de Pete Davidson ne précise pas de quel titre récent du rappeur, il s'agit. Selon les médias américains, il s'agit probablement de "My Life Was Never Eazy" ou "City of Gods", sortis respectivement en janvier et février.



Dans "Eazy", l'artiste s'en prend directement à Pete Davidson, en le menaçant dans ses paroles : "Dieu m'a sauvé de ce crash/ juste pour que je puisse botter le cul de Pete Davidson".



Dans le titre "City of Gods" de Fivio Foreign avec Kanye West et Alicia Keys, l'ex-mari de Kim mentionne une fois de plus Pete Davidson, mais fait également référence à son mariage raté.