Tom, le fils de Jean-Pierre Pernaut, n'a pas pu le voir une dernière fois: Nathalie Marquay explique pourquoi

Jean-Pierre Pernaut, ex-présentateur star du 13H de TF1, est décédé le 2 mars 2022 à l'âge de 71 ans. Deux mois après la mort du journaliste, son épouse Nathalie Marquay a accordé une interview au magazine Gala. L'ex-Miss France s'est confiée sur ce qu'elle et les enfants de Jean-Pierre Pernaut traversent.



Julia et Olivier sont nés de l'union de l'animateur avec Dominique Bonnet. Il a eu Lou et Tom avec Nathalie Marquay.



"Les enfants s'entendent très bien. Tom et Olivier sont très proches, notamment (...) Olivier est comme Tom, ultrasensible, et je crois que Julia comme Olivier ont été rassurés de me savoir tout le temps auprès de leur père durant ces mois difficiles. Les enfants ont d'ailleurs pu le voir avant l'opération".



Mais juste avant le décès du journaliste, Tom, 18 ans, est le seul qui n'a pas pu se rendre à son chevet. "Il avait attrapé une gastro, la veille. C'est très dur pour lui de ne pas avoir été à ses côtés une dernière fois. Mais je veux que l'on sache que Jean-Pierre a été un père extraordinaire pour tous ses enfants. Il les a toujours protégés."



Pendant 33 ans, Jean-Pierre Pernaut s'était imposé comme le roi de l'info de la mi-journée, avec une formule axée sur la proximité.



Celui qui avait intégré TF1 dès sa création avait décidé de se retirer du JT, le 18 décembre 2020, alors qu'il était au plus haut de ses audiences. Malade, le septuagénaire était toutefois resté actif sur "JPP TV", une plateforme en ligne pour proposer des sujets régionaux créés par TF1, et présenter sur la chaîne d'info LCI (groupe TF1) une émission hebdomadaire baptisée "Jean-Pierre et vous".



Il avait également créé en 2021 un magazine papier, baptisé "Au coeur des régions".