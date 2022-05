Un couple remporte 217 millions d'euros à la loterie en Angleterre: Joe a déjà quitté son emploi, Jess hésite encore (vidéo)

Les plus grands gagnants de la loterie EuroMillions du Royaume-Uni sont Joe et Jess Thwaite, des habitants de Gloucester. Le couple a remporté 217 millions d'euros grâce à un ticket de loterie. Jess Thwaite, 44 ans, qui a deux enfants avec son mari de 49 ans, a déclaré que ce gain leur donnerait "le temps de rêver".



Joe a découvert qu'ils avaient gagné lorsqu'il s'est levé pour promener les chiens à 5h15 du matin mardi dernier. Il a déclaré qu'il ne savait pas quoi faire lorsqu'il a vu combien ils avaient gagné. "Je ne pouvais pas me rendormir, je ne voulais pas réveiller Jess, alors je suis resté allongé pendant ce qui m'a semblé être une éternité. J'ai passé du temps à chercher des biens sans limite de budget, ce qui était une nouveauté". Quand l'alarme de sa femme a sonné, Joe lui a dit : "J'ai un secret, j'ai quelque chose à te dire."

Jess a révélé que sa première réaction était l'incrédulité et qu'elle a décidé de poursuivre sa routine avant que le couple ne confirme le gain record auprès de l'opérateur de la loterie nationale.



Le couple a déclaré que le gain leur donnerait "le temps de partager de nombreuses expériences et de partir à l'aventure avec notre famille et nos amis".



Jeudi, Joe Thwaite a confirmé au présentateur de télévision Dermot O'Leary qu'il avait déjà quitté son emploi de directeur commercial en communication. Il a expliqué cela lors d'une cérémonie prestigieuse.



Sa femme "réfléchit" également à ce qu'elle va faire du salon de coiffure qu'elle dirige avec sa sœur.



Joe et Jess sont mariés depuis 11 ans. Ils ont deux enfants ensemble et Joe a deux enfants d'un mariage précédent.



"Nos enfants ont toujours parlé d'aller à Hawaï, je ne sais pas pourquoi, mais nous pouvons maintenant réaliser ce rêve", a dit la mère de famille. "Le simple fait de voir leurs visages lorsque nous pourrons réaliser ces choses vaudra chaque centime."



Jess a confié que son père avait joué toute sa vie à la loterie nationale et que son mari avait repris le flambeau lorsqu'il est décédé il y a sept ans. Avant sa mort, elle a expliqué que son père "nous demandait toujours ce que nous ferions lorsque nous gagnerions". "C'était une conversation régulière et j'ai l'impression qu'il nous préparait", a-t-elle expliqué.



"C'est peut-être pour cela que j'ai l'air si détendue, car je suis en quelque sorte prête à gagner depuis des années".



La victoire donnera au couple l'argent nécessaire pour travailler sur la maison "de rêve" dans laquelle ils ont récemment emménagé avec leurs trois chiens, cinq poules, deux geckos et trois poneys.



"Comme beaucoup de parents, nous nous efforçons de donner à nos enfants tout ce que nous pouvons", a-t-elle ajouté.



"J'ai toujours voulu qu'ils puissent se lever en pyjama, mettre des bottes en caoutchouc et aller nourrir les poneys, et ils peuvent le faire ici."