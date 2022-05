Procès Depp/Heard: la carrière de l'acteur déjà en déclin avant les accusations de violences conjugales, selon des témoins

La carrière et les finances de Johnny Depp étaient déjà sur le déclin avant les accusations de violences conjugales portées par Amber Heard en 2018, ont affirmé jeudi des témoins au procès en diffamation qu'intente l'acteur contre son ex-femme.

Johnny Depp "est devenu la plus grande star de cinéma du monde" avant que "son étoile s'étiole" à cause de la drogue et l'alcool, a affirmé Tracey Jacobs, qui a été son agente pendant 30 ans, avant d'être licenciée en octobre 2016.

"C'est devenu beaucoup plus compliqué" à cause de "son attitude non professionnelle", a-t-elle dit lors d'un témoignage pré-enregistré diffusé au tribunal de Fairfax, près de Washington.

"Il arrivait constamment en retard sur pratiquement tous les films" qu'il tournait, a-t-elle expliqué.

"Les équipes n'aiment pas attendre des heures que la vedette du film se montre et le mot circulait (...), cela a rendu les gens réticents à l'employer", a précisé l'agente.

Selon elle, sa consommation de drogue et d'alcool le rendait aussi plus colérique et l'handicapait dans son travail d'acteur. Il avait ainsi régulièrement recours à une oreillette pour que quelqu'un lui souffle ses répliques, a noté Mme Jacobs. Elle a affirmé n'avoir jamais assisté à des actes violents de l'acteur.

L'épisode 5 de la saga "Pirates des Caraïbes", tourné en 2015 en Australie, avait ainsi été interrompu plusieurs semaines car Johnny Depp avait été hospitalisé pour s'être sectionné un doigt lors d'une dispute avec son épouse qui avait dégénéré en agression sexuelle particulièrement sordide.

L'acteur affirme avoir été blessé par une bouteille lancée par sa femme, ce qu'elle a fermement démenti.

- Train de vie -

Johnny Depp accuse Amber Heard d'avoir ruiné sa réputation et sa carrière en ayant affirmé dans une tribune publiée en 2018 par le Washington Post qu'elle avait subi des violences conjugales deux ans plus tôt, alors qu'ils étaient mariés, sans toutefois citer son nom.

Il assure que ces allégations ont poussé les studios Disney à le priver du rôle du célèbre capitaine Jack Sparrow pour le 6e opus de "Pirates" qu'il devait tourner.

Mais, a souligné Tracey Jacobs, "personne ne s'était engagé à ce qu'il ait le rôle".

En 2016, "son étoile s'était étiolée et c'était de plus en plus dur de lui trouver des rôles à cause de sa réputation", a-t-elle dit.

L'année précédente, il avait reçu 25 millions de dollars pour tourner "Pirates 5" mais seulement 5 millions pour "Le Crime de l'Orient Express" sorti en 2017, a-t-elle précisé.

Johnny Depp continuait pourtant à vivre à grand frais, a affirmé son ancien gestionnaire de fortune Joel Mandel, qui l'accompagnait depuis 1999 avant d'être limogé en 2016.

Selon lui, Johnny Depp a gagné environ 600 millions de dollars pendant cette période.

Mais à partir de 2010, la carrière de Johnny Depp a trébuché avec "plusieurs films de suite qui n'ont pas marché", a-t-il expliqué dans son témoignage pré-enregistré.

En 2015, il était "extrêmement inquiet" de la situation financière de l'acteur. "Au fil du temps il était clair qu'il y avait des problèmes d'alcool et de drogues", a-t-il dit. "Cela se traduisait par une attitude plus erratique".

Le traitement contre son addiction aux médicaments coûtait 100.000 dollars par mois et il payait ses collaborateurs à plein-temps 300.000 dollars par mois, a-t-il noté.

Les débats doivent se poursuivre jusqu'au 27 mai, après quoi les sept jurés se retireront pour délibérer.

Les deux acteurs avaient entamé une liaison en octobre 2011 avant de se marier en février 2015. Amber Heard, 36 ans, avait demandé le divorce en mai 2016, accusant son mari de violences conjugales. Elle avait abandonné les charges avant que le divorce soit prononcé début 2017.

Johnny Depp, qui affirme n'avoir jamais levé la main sur une femme, a déjà perdu en 2020 un premier procès en diffamation à Londres, contre le tabloïd britannique The Sun, qui l'avait qualifié de "mari violent".