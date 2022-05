Cet objet que Johnny Depp porte au tribunal n'est pas passé inaperçu (photo)

Johnny Depp accuse son ex-épouse d'avoir ruiné sa réputation et sa carrière en affirmant dans une tribune publiée en 2018 par le Washington Post qu'elle avait subi des violences conjugales deux ans plus tôt, sans toutefois citer son nom. Il lui réclame 50 millions de dollars de dommages-intérêts. Elle a contre-attaqué et demande le double.



Johnny Depp portait une grosse bague argentée sur laquelle était inscrit le mot "truth" (vérité) lors de sa dernière apparition dans la bataille juridique qui l'oppose à son ex-femme Amber Heard. Pour de nombreux internautes, il porte cet objet afin de faire passer un message...



© Isopix



L'équipe juridique de Johnny Depp a fait valoir que les allégations d'Amber Heard ont porté un coup à sa carrière, sa réputation maintenant entachée l'empêchant d'avoir des opportunités - y compris un rôle dans "Pirates des Caraïbes 6".



Pendant ce temps, l'actrice de 36 ans a maintenu que ses allégations sont vraies. Elle a accusé son ex-mari de l'avoir battue et menacée de mort pendant leur relation.



Une "campagne de dénigrement"



Il y a deux jours, à la barre, l'actrice d'"Aquaman" a aussi expliqué pourquoi, selon elle, Johnny Depp refuse de croiser son regard depuis le début du procès. "C'est parce qu'il est coupable", a-t-elle dit. "Il sait qu'il ment."



L'acteur de 58 ans, qui avait témoigné fin avril, a admis un usage important de drogues et d'alcool, mais nie avoir jamais levé la main sur Amber Heard et assure que c'était elle qui était violente.



Amber Heard a aussi dénoncé une "campagne de dénigrement" des avocats de Johnny Depp quand Camille Vasquez a évoqué des accusations de violences conjugales portées par son ex-partenaire l'artiste américaine Tasya Van Ree en 2009.



L'actrice avait expliqué lundi avoir décidé de divorcer en mai 2016 car elle craignait pour sa vie, après une énième dispute lors de laquelle l'acteur lui aurait lancé un téléphone au visage.



Relation toxique



Les quatre premières semaines du procès ont dessiné une "relation très toxique" au sein du couple, sur fond de consommation de drogues et d'alcool par Johnny Depp, et révélé des détails très crus.



Les deux acteurs avaient entamé une liaison en octobre 2011 avant de se marier en février 2015. Le divorce a été prononcé début 2017.



Les débats doivent se poursuivre jusqu'au 27 mai, après quoi les sept jurés se retireront pour délibérer.



Johnny Depp poursuit son ex-femme aux Etats-Unis deux ans après avoir perdu un premier procès en diffamation à Londres contre le tabloïd britannique The Sun, qui l'avait qualifié de "mari violent".



Deux camps



Les deux stars s'affrontent au tribunal depuis des semaines, leurs témoignages respectifs polarisant les partisans de chaque côté.



Les téléspectateurs apportent publiquement leur soutien à l'un ou l'autre en utilisant les hashtags #IStandWithJohnnyDepp et #IStandWithAmberHeard.



Des personnalités telles que Chris Rock, Joe Rogan, Ireland Baldwin et Eva Green ont exprimé publiquement leur soutien à Johnny Depp, tandis que Julia Fox, Kathy Griffin et Howard Stern ont fait de même pour Amber Heard.



Heard et Depp - qui se sont rencontrés sur le tournage du film "The Rum Diary" en 2011 - se sont mariés en 2015. Ils se sont séparés en mai 2016 lorsque Heard a accusé Depp d'avoir abusé d'elle et a demandé une ordonnance restrictive pour violence domestique contre lui. Depp a nié les allégations et l'ancien couple a finalement réglé son divorce à l'amiable en août 2016.