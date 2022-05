Le message très remarqué de son ex Chris Brown après la naissance du bébé de son ex-petite amie Rihanna (photo)

La superstar Rihanna et le rappeur A$AP Rocky ont accueilli leur premier bébé, ont révélé jeudi plusieurs médias américains spécialisés, après une grossesse durant laquelle la chanteuse a bousculé les codes de la mode vestimentaire des femmes enceintes.

La chanteuse des tubes "Diamonds" et "Umbrella", qui s'est aussi aventurée avec succès dans la mode, a accouché le 13 mai à Los Angeles, selon TMZ.

Aucun détail

La star de 34 ans n'était pas venue au gala du Metropolitan Museum of Art le 2 mai, rendez-vous incontournable de nombre de célébrités de la mode et du spectacle, où elle a table ouverte.



People Magazine a confirmé la naissance, citant une source proche du couple. Cette source affirme qu'ils sont à la maison avec le bébé et que "Rihanna va bien". "Ils sont très enthousiastes à l'idée d'être parents", a-t-elle poursuivi.



Aucun autre détail, notamment sur le nom de l'enfant, n'a été rendu public.

"Félicitations"



Chris Brown a félicité son ex-petite amie après que la chanteuse a accueilli un petit garçon. "Félicitations", a écrit le rappeur, âgé de 33 ans, dans sa tory Instagram jeudi, peu après que la nouvelle de l'arrivée du nourrisson le 13 mai ait été annoncée. Le rappeur a inclus trois émojis: un cœur rouge, une femme enceinte et des mains en prière.



L'ancien couple a commencé à sortir en 2007, se séparant deux ans plus tard lorsque l'acteur a agressé physiquement Rihanna.

Brown a plaidé coupable d'agression grave et a été condamné à cinq ans de probation.

Lorsque les ex se sont réconciliés en 2012, donnant une nouvelle chance à leur relation pendant un an, Rihanna a qualifié ce choix d'"erreur" de sa part dans une interview de janvier 2013.

"J'ai décidé qu'il était plus important pour moi d'être heureuse", a-t-elle déclaré à Rolling Stone à l'époque. "Je n'allais pas laisser l'opinion de quiconque se mettre en travers de cela. (...) Après avoir été tourmentée pendant tant d'années, avoir été en colère et sombre, je préfère simplement vivre ma vérité."

Dans le documentaire de 2017 de Brown, "Welcome to My Life", le natif de Virginie a déclaré que Rihanna "ne lui faisait pas confiance" après l'agression. "À partir de là, ça n'a fait que dégringoler", a déclaré le chanteur, qui est le père de Royalty, 7 ans, Aeko, 2 ans, et Lovely, 4 mois.

L'année suivante, le danseur a commenté une photo Instagram de Rihanna aux seins nus avec un émoji aux yeux écarquillés. Cependant, une source a confirmé à Page Six à l'époque que le couple par intermittence ne "se parlait pas du tout".

En 2009, le chanteur avait été condamné pour avoir frappé Rihanna. La chanteuse n'avait pu assister à la cérémonie des Grammy Awards en raison de ses blessures.