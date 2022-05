Viola Davis raconte qu'un réalisateur l'a appelée par le prénom de sa femme de ménage: "Ces micro-agressions se produisent tout le temps"

Jeudi, lors de l'événement "Women in Motion" organisé au Festival de Cannes, l'actrice Viola Davis s'est exprimée sur une expérience raciste qu'elle a vécue avec un réalisateur. La lauréate d'un Oscar, d'un Tony et d'un Emmy a révélé qu'un cinéaste anonyme - un ami de près d'une décennie - a dérapé et l'a appelée par le nom de sa femme de ménage. "Il m'a appelée Louise - et j'ai découvert que c'était parce que sa femme de ménage s'appelait Louise", a déclaré la star de "How To Get Away With Murder".

Retrouvez l'extrait à la 23e minute:





Viola Davis a précisé qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé, mais d'une situation troublante qui s'est produite à plusieurs reprises. "Je l'ai connu pendant 10 ans (...) J'avais peut-être une trentaine d'années à l'époque, donc c'était il y a longtemps - mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces micro-agressions se produisent tout le temps."



La star - qui a obtenu une nomination aux Oscars pour avoir joué une femme de chambre dans le film "The Help" de 2011, un rôle que Davis a dit regretter d'avoir accepté - a également parlé de la façon dont la couleur de peau joue généralement un rôle dans les projets qu'on ne lui propose pas. "Une grande partie est basée sur la race. C'est vraiment le cas", a-t-elle déclaré.



"Soyons honnêtes. Si j'avais les mêmes traits et que j'étais cinq nuances plus claires, ce serait juste un peu différent", a expliqué Viola Davis. "Et si j'avais les cheveux blonds, les yeux bleus, et même un nez large, ce serait même un peu différent de ce qu'il est maintenant".



La femme de 56 ans a poursuivi: "Nous pourrions parler de colorisme. On pourrait parler de la race. Ça m'énerve, et ça m'a brisé le cœur - sur un certain nombre de projets, que je ne nommerai pas."



Celle qui incarne l'avocate Annalise Keating dans la série "How To Get Away With Murder" de Shonda Rhimes récompensée par un Emmy, "espère" que ce rôle a ouvert des portes aux actrices de couleur. "Je ne vois pas beaucoup de femmes à la peau foncée dans des rôles principaux à la télévision, et même pas dans les services de streaming."



"Et cela rejoint l'idéologie, l'éthos et la mentalité, et c'est parler dans l'abstrait. Pourquoi n'embauchez-vous pas une femme à la peau foncée quand elle entre dans la pièce et que vous dites qu'elle vous épate ?", s'est-elle interrogée. "Créez un espace et un récit pour elle, de sorte que lorsqu'elle s'épanouit, elle ne s'épanouit pas en dépit de ses circonstances, mais s'épanouit grâce à ses circonstances."