En Angleterre, derniers préparatifs pour la parade du jubilé d'Elizabeth: "On a pensé à ce qu’elle aime"

Un grand événement se profile. Le 5 juin, toute l’Angleterre fêtera les 70 ans de règne d’Elizabeth II. Une manifestation très attendue et prévue sur mesure pour la reine. Comment se prépare-t-on en coulisses ?

Cette grande parade évoquera des parties plus personnelles de la vie de la reine de 96 ans qui sera représentée dans ce défilé qui sillonnera les rues de Londres jusqu'au palais de Buckingham.

Au milieu de marionnettes de corgis et de chevaux, la tension monte dans un grand entrepôt historique de Coventry, plongé dans les derniers préparatifs de la grande parade. "On a pensé à ce qu'elle aime", explique Kathi Leahy, la directrice artistique. Les chiens et chevaux se sont imposés comme une évidence. Les corgis en particulier, ces chiens courts sur pattes et grandes oreilles seront particulièrement mis à l’honneur: une meute de vingt marionnettes de ces chiens, montées sur roulettes, prendra ainsi part au spectacle.



La parade réserve une place de choix aux chevaux, grande passion d'Elizabeth II, en représentant dix des équidés ayant compté dans la vie de la reine: de Peggy, la ponette Shetland offerte à la princesse Elizabeth alors âgée de 4 ans par le roi George V, à Burmese, la jument qu'elle a montée à plusieurs reprises lors de "Trooping The Colour", cérémonie célébrant officiellement son anniversaire.





Lady Godiva en icône

Pour célébrer Coventry, une gigantesque marionnette représentant Lady Godiva, créée pour les JO de Londres en 2012, participera à la parade. Elle rend hommage au personnage du XIe siècle qui, selon la légende, a traversé la ville nue à cheval pour convaincre son époux Léofric de Mercie de baisser les impôts.





La procession, qui rassemblera 140 membres de la troupe, évoquera également le traditionnel comptage des cygnes sur la Tamise et à l'aide de bateaux chers au prince Philip, rendra hommage à l'époux de la reine, disparu en avril 2021 à l'âge de 99 ans.

"Il y aura de nombreuses caméras, et ce n'est pas si souvent qu'on se produit devant des membres de la famille royale", souligne Jane Hytch. "Il y aura beaucoup d'adrénaline, on a répété, répété et répété, je crois qu'on fera un boulot formidable."