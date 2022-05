 L’adorable geste de Julien Doré à une toute jeune fan

Julien Doré est un artiste proche de son public. Il l’a une fois de plus prouvé ce samedi via une story Instagram.

Là, on a découvert l'histoire de cette petite fille qui a eu le droit à une entrevue exclusive avec son chanteur préféré. "Cette petite fille pleurait car elle n’avait pas eu de photo ni de câlin au moment des dédicaces d’après concert", écrit-il au-dessus d’une photo de lui enlaçant la fillette. "Ce fut chose faite quelques minutes plus tard dans ma loge", précise-t-il ensuite.

Dans des publications suivantes, on voit la même petite fille dansant et hantant au concert, la bouille illuminée. Chapeau l’artiste!