Loana "ruinée" suite à un relooking dans Incroyables transformations: Nicolas Waldorf donne sa version

En février, Loana partageait publiquement sa mauvaise expérience dans l’émission Incroyables Transformations, dans laquelle le relooking qu'elle a subi n’était visiblement pas à son goût. "Comment on peut retrouver la Loana du Loft alors qu'on m'a fait une coupe au carré en étant brune? J'en ai chialé dans les toilettes, et après, toute la nuit", avait-elle alors révélé à Télé-Loisirs. "Ils m’ont coupé 2000 euros d’extensions. Ils m’ont mis des cheveux de merde. C’est tellement merdique que quand je me coiffe, la moitié part", s'insurgeait-elle.

Nicolas Waldorf était précisément visé par ces accusations puisqu’il est le coiffeur-star de l'émission. Jusqu’ici silencieux sur la mauvaise publicité que l’ancienne candidate de téléréalité ne cesse de lui faire, celui-ci s’est enfin exprimé auprès de nos confrères de Melty. Pour lui Loana ment et était "à couper le souffler".

Dans une interview datant du 18 mai, Nicolas Waldorf donne sa version de l’histoire. "Ça a été un gros pari pour moi de relooker Loana parce que c’était une icône qui a un petit peu dégringolé ces dernières années. J’en étais très fier (…) Elle ne voyait pas ce qu’on avait fait pour elle. Elle n’arrivait pas vraiment à être objective, mais ça a été, je pense l’une des transformations les plus spectaculaires. Elle était au top, mais je pense que c'était beaucoup de changements et elle n'était pas prête", note le coiffeur qui semble garder son sang froid face à la virulence de Loana. "Elle a quand même changé d'avis cinq fois sur le plateau. Donc je savais qu'on était sur une personnalité très compliquée, mais je me suis dit 'tant pis''". Puis il s'agace: "Elle a menti. Elle a dit que je l'avais teinte en brune et que je lui avais coupé les cheveux courts. Je peux vous dire qu'elle était bien blonde et qu'elle avait les cheveux longs". Avant de conclure: "Les gens qui disent des bêtises, vous ne pouvez pas les forcer à dire des choses intelligentes!"

La date de la diffusion de l'épisode avec Loana n'a pas encore été communiquée.