Florent Pagny malade, il annonce son retrait de la vie publique: "Je vais me retaper, profiter de la vie"

Samedi soir, dans The Voice, la jeune Nour, 16 ans, a remporté la grande finale. Cette fin de soirée a également été synonyme d'émotion puisque Florent Pagny a fait ses adieux la vie publique pour un petit temps.

En janvier dernier, il annonçait être atteint d'un cancer du poumon et depuis, il a subi un lourd traitement. Être présent chaque semaine dans l'émission malgré la chimiothérapie a donc été une véritable épreuve pour le chanteur et coach, qui a tenu bon. Mais à présent, il souhaite se reposer : "Après The Voice, j’enchaîne avec ma dernière chimiothérapie, et après, c’est fini ! Je vais me retaper, profiter de la vie, de mes proches près de la nature et c’est une chance. Je ferai des contrôles régulièrement pendant ces six mois de pause. Ensuite, je reviendrai", a-t-il annoncé à Gala il y a quelques jours.

Il a aussi confié que son traitement avait été particulièrement difficile : "J'ai passé la chimio pure, celle qui castagne, accompagnée de rayons : mal de cœur pendant douze jours, ça ne rigole plus ! Tu sais, le mal de mer que tu gardes alors que tu es sur la terre ferme depuis une semaine. Les deux premières, elles étaient plus faciles associant chimio et immunothérapie", a déclaré Florent Pagny.

En fin d'émission, juste après le sacre de Nour, Florent Pagny a déclaré : "Ça fait plaisir de finir en beauté". Avec émotion, il est revenu sur son parcours de 10 ans dans l'émission : "Je voulais dire que j'avais vraiment passé des belles années et je suis trop content d'avoir passé tout ce temps-là avec tous ces gens-là, donc merci à tous", a-t-il lancé.