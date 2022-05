Vitaa se sent coupable après un épisode embarrassant: "Je suis une mère indigne"

Vitaa s'est confiée à ses abonnés sur Instagram. La chanteuse surmenée a raconté un épisode de son quotidien en story le 19 mai. La mère de trois enfants, Adam, 10 ans, Liham, 7 ans, et Noa, 1 mois, a expliqué qu'elle avait oublié son fils à son entraînement de football, relate Voici.

"Trois enfants, c'est une organisation, quand même. Je ne suis pas encore au point. J'ai déposé mon fils au foot, et j'avais un rendez-vous à côté. Pendant le rendez-vous, j'étais tellement captivée que j'ai oublié mon fils. Là, je suis allée le chercher au foot. Il attendait avec l'entraîneur. Je lui ai dit 'T'as eu peur ?' Il m'a dit 'Ouais, un peu'", a détaillé l'artiste.

"Je me sens trop coupable. Je suis une mère indigne. En plus, quand j’étais petite, ma mère m’a fait ça. Je lui en ai voulu pendant dix ans. Et bah, voilà, c’est fait ! Trois gosses", a dit la femme de 39 ans.