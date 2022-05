"Il m'a fait un massage cardiaque": Courtney Love révèle que Johnny Depp lui a sauvé la vie

Courtney Love s'est souvenue de la fois où Johnny Depp lui a sauvé la vie après avoir fait une overdose à l'extérieur du Viper Room en 1995. Le club emblématique, situé sur le Sunset Strip à West Hollywood, en Californie, était à l'origine la copropriété de Depp et un lieu de prédilection pour les célébrités dans les années 90.



"Je ne veux pas vraiment porter de jugements en public. Je veux juste vous dire que Johnny m'a fait un massage cardiaque en 1995 lorsque j'ai fait une overdose à l'extérieur du Viper Room", a expliqué l'artiste de 57 ans, dans une vidéo postée sur le compte de réseaux sociaux d'un ami.



Au moment de l'incident, Love devait faire face à la perte tragique de son mari Kurt Cobain, qui s'est suicidé en 1994 à l'âge de 27 ans. Les deux stars se sont mariées en 1992 et ont eu un enfant ensemble: Frances Bean, qui a maintenant 29 ans.



Dans la vidéo, Courtney Love a déclaré que Johnny Depp a tendu la main à sa fille à plusieurs reprises. Elle affirme que l'acteur a écrit une lettre à Frances pour son 13e anniversaire.



"Johnny, alors que je prenais du crack et que Frances devait subir tout cela avec tous ces travailleurs sociaux, lui a écrit une lettre de quatre pages qu'elle ne m'a jamais montrée", a expliqué Love, précisant qu'elle ne "connaissait pas vraiment" Depp elle-même à l'époque.



"Ensuite, il a envoyé des limousines à son école sans rien demander, pour qu'elle et tous ses amis aillent voir 'Pirates des Caraïbes'", a-t-elle poursuivi. "Il l'a fait un paquet de fois. Il lui a donné son propre siège avec son nom dessus."



"Je n'ai jamais vu un seul de ces films 'Pirates', mais Frances les adorait. Vous savez, elle m'a dit quand elle avait 13 ans, 'Maman, il m'a sauvé la vie'. Et elle l'a répété."



La chanteuse apporte donc son soutien à la star de "Pirates des Caraïbes" dans la bataille juridique qui l'oppose à son ex-femme Amber Heard. Mais vers la fin de la vidéo, Love a clairement indiqué que si elle prenait le parti de Depp dans le procès en diffamation, elle avait toujours de "l'empathie" pour Amber Heard.



"J'ai été la femme la plus détestée d'Amérique. J'ai été la femme la plus détestée du monde avant TikTok. J'ai beaucoup d'empathie pour ce que doit ressentir Amber."



"Mais si vous utilisez un mouvement pour votre gain personnel, et que vous habitez des espaces queer féministes intersectionnels, et que vous abusez de ce moment, alors j'espère que la justice sera rendue, quelle qu'elle soit."



Les accusations



Johnny Depp accuse Amber Heard d'avoir ruiné sa réputation et sa carrière en ayant affirmé dans une tribune publiée en 2018 par le Washington Post qu'elle avait subi des violences conjugales deux ans plus tôt, alors qu'ils étaient mariés, sans toutefois citer son nom.



Il assure que ces allégations ont poussé les studios Disney à le priver du rôle du célèbre capitaine Jack Sparrow pour le 6e opus de "Pirates" qu'il devait tourner.



Les deux acteurs avaient entamé une liaison en octobre 2011 avant de se marier en février 2015. Amber Heard, 36 ans, avait demandé le divorce en mai 2016, accusant son mari de violences conjugales. Elle avait abandonné les charges avant que le divorce ne soit prononcé début 2017.



Johnny Depp, qui affirme n'avoir jamais levé la main sur une femme, a déjà perdu en 2020 un premier procès en diffamation à Londres, contre le tabloïd britannique The Sun, qui l'avait qualifié de "mari violent".