"Coup de tonnerre" à l'annonce du verdict de Top Chef: qui échoue aux portes des quarts de finale? (vidéo)

Cette semaine, c'est Sébastien et Mickaël qui se sont retrouvés en épreuve de la dernière chance après la qualification de Louise et Arnaud, et après que Philippe Etchebest a décidé de sauver Pascal.

Les deux candidats ont tenté de se qualifier pour les quarts de finale avec un plat à base d'agneau. Les 2 plats ont plu aux 4 chefs, mais l'un d'eux a pris davantage de risque que l'autre…

"L'assiette que le jury ne retient pas, est l'agneau en robe noire", lance Hélène Darroze. Mickaël lève alors le bras pour indiquer qu'il en est l'auteur. Ce qui veut dire que Sébastien est le quatrième quart-de-finaliste.

"Entre une assiette hyper maîtrisée, très gourmande, et une assiette très audacieuse, mais beaucoup plus déséquilibrée, à la dégustation, ça ne faisait pas photo", justifie Hélène Darroze.

C'est une grande surprise pour Sébastien : "Je n'en reviens pas, c'est mon anniversaire aujourd'hui et c'est l'un des plus beaux cadeaux que je pouvais avoir", lance-t-il, très heureux.

L'élimination de Mickaël est en revanche une surprise et une fameuse claque pour le candidat. "C'est un nouveau coup de tonnerre dans la compétition, et celui-là, il est costaud", lance le présentateur Stéphane Rotenberg. "Tous les chefs vous ont repéré très vite, vous avez remporté je ne sais combien d'épreuves et pourtant, vous n'êtes pas dans le dernier carré", poursuit-il.

Philippe Etchebest "triste"



Philippe Etchebest est quant à lui dépité de voir Mickaël quitter le concours à ce stade : "Je tombe de haut forcément. T'es un super mec en plus d'être un super cuisinier. T'as jamais triché et c'est cette honnêteté que je veux récompenser. Je suis triste de te voir partir maintenant", lui dit-il.

Un coup de massue pour le candidat qui ne s'attendait pas à sortir cette semaine : "Je ne pense pas être arrivée si loin aujourd'hui sans ce chef", dit-il en désignant son chef de brigade, avant de laisser couler ses larmes.

La semaine prochaine, Louise, Arnaud, Pascal et Sébastien s'affronteront donc en quarts de finale.