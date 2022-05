Le prince Harry et Meghan Markle plus amoureux que jamais: ils s'embrassent tendrement lors d'un tournoi de polo (photos)

Le prince Harry et Meghan Markle étaient plus amoureux que jamais dimanche. Le couple s'est embrassé lors d'un tournoi de polo à Santa Barbara, en Californie. L'ancienne actrice de "Suits" a été vue en train de caresser la joue de son époux alors qu'elle déposait un baiser sur ses lèvres après sa participation au match au Santa Barbara Polo & Racquet Club. Elle a ensuite été photographiée en train d'essuyer son rouge à lèvres rouge sur son visage alors qu'ils riaient tous les deux.





Les parents d'Archie, 3 ans, et Lilibet, 11 mois, semblent plus soudés que jamais. Harry et son équipe, Las Padres, ont remporté la Lisle Nixon Memorial cup sur le score de 14 à 10.







Le prince Harry et Meghan vivent en Californie après leur décision choc en 2020 de se mettre en retrait de la monarchie pour développer leurs propres projets philanthropiques et commerciaux.