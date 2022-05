Kendall Jenner galère pour monter les escaliers dans sa robe trop moulante: Kylie, hilare, filme la scène (vidéo)

Le clan Kardashian-Jenner est en Italie pour le mariage de Kourtney Kardashian et Travis Barker. Mais Kendall Jenner a rencontré un problème dans les marches d'escalier de Portofino à cause de sa robe moulante.





Sa sœur Kylie Jenner a partagé une vidéo hilarante du mannequin se dandinant lentement dans les escaliers dans une robe moulante Dolce & Gabbana et des pantoufles alors qu'elles se rendaient au somptueux mariage de sa soeur au Castello Brown.



Dans les images, on peut entendre Kylie en train de rire en disant "Oh merde, ces escaliers sont dingues".