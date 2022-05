Emma Daumas n'écarte pas un retour dans la nouvelle version de la Star Academy, mais à une seule condition

Emma Daumas: ce nom vous dit peut-être quelque chose. C'est la jeune femme blonde qui rivalisait avec Nolween Leroy dans la Star Academy 2. L'artiste qui a sorti un nouveau single ce vendredi 20 mai intitulé "Saltimbanque" et qui est devenue mère de 2 enfants, Valentine et Antonin, a confié au magazine Gala qu'elle n'écartait pas la possibilité de revenir dans l'émission qui l'a révélée au grand public. En effet, la chaîne française TF1 a annoncé le grand retour de la Star Academy à l'automne prochain et a lancé pour ce faire un grand casting aux 4 coins de l'Hexagone.

Emma Daumas restée en excellents rapports avec les producteurs de l'émission, pourrait retourner au château de Dammarie-les-Lys, révèle en exclusivité le magazine Gala mais avec une seule condition: "Si on arrive à construire quelque chose ensemble, de l'ordre d'une vraie collaboration, que je vienne défendre un univers qui me correspond, j'y vais avec grand plaisir".