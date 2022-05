Bruce Springsteen se produira en Belgique l'an prochain

La légende du rock Bruce Springsteen passera à nouveau en Belgique l'an prochain durant sa tournée avec The E Street Band. Il sera sur scène en juin, annonce mardi Live Nation. La date exacte sera communiquée ultérieurement.



Bruce Springsteen, 72 ans, donnera une série de concerts aux Etats-Unis à partir de février, avant de traverser l'océan pour sa tournée européenne. La star a aussi prévu de passer par Barcelone, Paris, les Pays-Bas et Düsseldorf. La dernière tournée de Springsteen et The E Street Band remonte à six ans, avec entre autres un concert au TW Classic à Werchter.