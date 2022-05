L’influenceur star "Baby Driver" est décédé à l’âge de 25 ans

"Yacine nous a quittés", apprenait-on sur Instagram ce lundi 23 mai. Connu sous le nom de Baby Driver, l’influenceur est mort l’âge de 25 ans. C’est sa famille qui a annoncé la triste nouvelle sur le réseau social. "Merci de continuer de respecter l’intimité de Yacine et de sa famille en ce moment de deuil", indique le message, précisant que ses proches ne souhaitent "aucune polémique, ni aucune intrusion".



Quelques jours plus tôt, sa famille avait donné des nouvelles inquiétantes de sa santé : "Il a un cancer très agressif qui l’emporte petit à petit depuis quelques mois à l’hôpital. Nous vous remercions de respecter l’intimité de Yacine et de sa famille en ces temps extrêmement douloureux et difficiles."

Suivi par plus de 145.000 personnes sur Instagram, le jeune homme d’origine algérienne se mettait en scène dans des lieux prestigieux à travers le monde ou devant des voitures de luxe. Selon Le Parisien, il avait fait fortune grâce aux paris sportifs.