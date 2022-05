Avantage Johnny Depp dans le procès de l'opinion publique face à Amber Heard

Les débats du procès en diffamation opposant Johnny Depp et Amber Heard se terminent vendredi au tribunal de Fairfax et son issue reste incertaine, mais le "Pirate des Caraïbes" peut compter sur un large soutien dans la rue ou sur les réseaux sociaux.

Les accusations mutuelles sont pourtant lourdes. Johnny Depp assure que son ex-femme a ruiné sa réputation en affirmant, dans une tribune publiée en 2018, avoir été victime de violences conjugales deux ans auparavant. Il rejette ces allégations et réclame 50 millions de dommages-intérêts.

Amber Heard, 36 ans, a contre-attaqué et demande le double, assurant avoir subi des années de violences, dont un viol en 2015, et accusant son ex-mari d'avoir voulu "ruiner sa carrière".

>- Le public pour Johnny -



Chaque matin, plusieurs centaines de personnes accueillent l'acteur devant le tribunal de cette petite ville de Virginie, proche de Washington, comparé à une poignée de pancartes en faveur d'Amber Heard.

Sur les réseaux sociaux, l'avantage est également clairement au comédien de 58 ans. Les passions se déchaînent sur Twitter et TikTok où avec 15,3 milliards de "vues" mardi, le hashtag "Justice pour Johnny Depp" dépassait largement "Je suis avec Amber Heard" (8,4 millions).

"Rien ne me surprend avec les réseaux sociaux et les célébrités" et cette affaire concerne "deux grandes célébrités", explique à l'AFP Jason Mollica, professeur de communication à l'American University.

Selon lui, Johnny Depp est un acteur de renommée mondiale qui a toujours fui les mondanités et conservé "ce côté mystérieux" qu'aiment les fans.

Amber Heard, elle, est bien moins connue. Elle tente depuis le début du procès d'apparaître "plus normale et proche des gens", selon M. Mollica, mais son ancienne assistante, Kate James, a décrit une personnalité "agressive" et "théâtrale".

Les internautes "expriment leur opinions sans être des experts de la justice", dit l'ancien journaliste. Ce procès a révélé "les côtés les plus tape-à-l'oeil de l'affaire mais nous n'aurons peut-être jamais la vérité, enfouie dans les eaux boueuses des réseaux sociaux".

Hostilité envers Amber



L'hostilité à Amber Heard, ambassadrice de l'organisation des droits civiques ACLU pour les violences conjugales, est ancienne.

La carrière de l'actrice "était au bord d'une ascension fulgurante" après le succès mondial d'"Aquaman" sorti fin 2018, a affirmé lundi Kathryn Arnold, une spécialiste de l'industrie du divertissement.

Mais elle a subi "beaucoup de publicité négative" après la tribune publiée dans le Washington Post, a-t-elle ajouté.

Les campagnes de cyber-harcèlement suivaient généralement les déclarations d'un des avocats de Johnny Depp et avaient entouré le premier procès en diffamation intenté par l'acteur à Londres en 2020, a estimé Ron Schnell, un expert en analyses des réseaux sociaux.

Un responsable des studios Warner Bros a toutefois mis l'accent sur "l'absence d'alchimie" entre elle et l'acteur Jason Momoa durant "Aquaman" pour expliquer ses apparitions limitées dans le deuxième opus, filmé en 2021.

Et à Hollywood, peu de vedettes ont affiché leur soutien à Amber Heard, au contraire de Johnny Depp.

>- L'avenir de #MeToo -



Dans une tribune, le New York Times craignait récemment que l'issue du procès, si les jurés ne donnaient pas raison à Amber Heard, pourrait signifier la "mort" du mouvement #MeToo contre les violences faites aux femmes.

"Je ne pense pas qu'il influencera les victimes dans leur volonté ou non de dénoncer les abus", estime toutefois Shana Maier, professeure de justice criminelle à l'Université Widener.

De même, elle écarte le risque de "retour de bâton sur les victimes ou les associations de défense des femmes".

Elle souligne que ce procès a le mérite de "mettre en lumière la question des violences conjugales".

"Il y aura toujours des gens qui diront d'Amber Heard: +pourquoi a-t-elle dit ça si ce n'est pas arrivé?+", abonde Jason Mollica.

>- Un précédent? -



Pour M. Mollica, ce procès pourrait toutefois influencer d'autres procès en diffamation impliquant des célébrités, comme celui intenté par le chanteur Marilyn Manson, un ami de Johnny Depp, contre son ex-petite amie Evan Rachel Wood.

La sélection des jurés pourraient ainsi se compliquer si un avocat du rockeur estime que "les jurés ne connaissent peut-être pas tous les faits, mais ils connaissent les noms Depp, Heard et Manson, et rien que ça les empêche d'être impartiaux", dit Jason Mollica.

Pour Shana Maier en revanche, le procès Marilyn Manson "sera jugé sur son propre mérite".