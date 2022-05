 Cannes: Jake Gyllenhaal, en couple avec une Française, officialise sa relation sur le tapis rouge

L'acteur américain Jake Gyllenhaal a foulé le tapis rouge ce mardi soir à l'occasion de l'avant-première des Innocents et du 75ème anniversaire du festival de Cannes. Il était accompagné du mannequin français Jeanne Cadieu. C'est la première fois que le couple s'affichait ensemble.





Alors que l'acteur avait opté pour la sobriété, sa jeune compagne portait une robe très originale, avec un bustier en forme d'énorme bouche.

Jeanne Cadieu est étudiante à l'université de Columbia mais aussi un mannequin courtisé par de nombreux couturiers.

Un mariage pour bientôt?

Depuis de nombreuses années, l'acteur de Brokeback Mountain ne cache plus dans ses interviews qu'il souhaite un jour fonder une famille. En 2017, il déclarait au people magazine: "Je veux continuer à devenir plus adulte que je ne le suis déjà. J'espère avoir ma propre famille."

Plus récemment, Jake a également dévoilé ses projets futurs de mariage et de famille dans The Howard Stern Show en octobre 2021. "C'est tout ce que je veux, c'est être un bon mari et un bon père. … C'est vraiment ce que je veux", avait-il déclaré à l'époque. "Et maintenant que j'ai accompli beaucoup de choses dans ma carrière avec lesquelles je me sens à l'aise, je peux dire cela en toute sécurité. Je ne sais pas si j'aurais pu le dire auparavant."

L'acteur a également parlé de sa relation avec Cadieu, en disant : "Je l'aime tellement, c'est une si bonne personne", et que le mariage était "un choix pour nous deux".