Un bélier condamné à trois ans de prison pour avoir tué une femme au Sud-Soudan

Au Sud-Soudan, un bélier a été placé en garde à vue après avoir attaqué Adhieu Chaping, une femme de 45 ans qui est décédée des suites de ses blessures. L'animal a été reconnu coupable. Il a été condamné à trois ans de prison, relate Times Now.



"Le bélier a attaqué en lui frappant les côtes et la femme est morte immédiatement. Voilà ce qui s'est passé à Rumbek Est, dans un endroit appelé Akuel Yol", a déclaré le major Elijah Mabor à la radio Eye du Soudan. "Notre rôle en tant que police est d'assurer la sécurité et de séparer les combats. Le bélier a été appréhendé et est actuellement en garde à vue dans un poste de police de Maleng Agok Payam."



"Le propriétaire est innocent et le bélier est celui qui a perpétré le crime, il mérite donc d'être arrêté, puis l'affaire sera transmise au tribunal coutumier où elle pourra être traitée à l'amiable."



L'animal va maintenant passer les trois prochaines années dans un camp militaire au siège du comté d'Aduel, dans l'État des Lacs au Soudan.



Selon NDTV, le propriétaire du bélier, Duony Manyang Dhal, doit donner cinq vaches à la famille de la victime à titre de dédommagement, selon un tribunal local. Le propriétaire du bélier et la famille de la victime sont parents et "voisins".

Lorsque l'animal sera libéré après trois ans, il sera également remis à la famille de la victime, conformément à la législation locale.