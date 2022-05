"Je ne lui dirai pas": Kim Kardashian a évincé sa soeur Kendall Jenner de la couverture de Vogue

Dans le nouvel épisode de "The Kardashians" diffusé jeudi sur Hulu, Kim Kardashian a eu l'honneur de faire la couverture du numéro de mars 2022 de la bible de la mode, évinçant du même coup sa sœur Kendall Jenner.



"La semaine dernière, American Vogue a fait un essai de couverture fantastique avec Kendall et, pendant le tournage, ils m'ont appelée du plateau et m'ont dit : "Au fait, ils veulent offrir à Kendall la couverture du numéro de mars". ... J'étais tellement excitée", a dit Kris Jenner à Kim.





"Ce matin, j'ai reçu un appel de l'agent de Kendall, qui m'a dit : "Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle... Je ne suis pas sûr que Kendall soit parfaite pour cette couverture."



La bonne nouvelle ? "Ils ont demandé à Kim de faire la couverture", a déclaré Kris.



L'édition de mars 2022 marque la troisième de Kim pour le magazine. "Je suis tellement excitée à l'idée de faire la couverture de Vogue", a déclaré la fondatrice de Skims. "Je suis tellement honorée d'en faire partie."



Cependant, ni Kris ni Kim n'ont voulu annoncer la nouvelle à Kendall. "Je me sens si mal (...) Je ne lui dirai pas", a déclaré Kim, avant d'avouer aux producteurs qu'elle aurait eu une toute autre impression en concourant avec sa sœur pour une couverture de Vogue il y a 15 ans.



"J'aurais probablement tué Kendall moi-même pour obtenir la couverture, si c'était une option entre nous deux", a-t-elle dit. "Elle aurait été enterrée avant d'avoir cette couverture."



Finalement, Kendall a appris l'échange de couverture par son agent. "Je suis heureuse pour ma sœur, et elle devrait être très heureuse", a déclaré le mannequin. "Il n'y a pas une once de contrariété dans mon corps, parce que je pense qu'elle est allée à la bonne personne... Ne vous méprenez pas, j'aurais été extrêmement honorée et au-delà de l'excitation d'obtenir cette couverture de Vogue... Mais je suis heureuse de la céder à ma sœur."



Kendall n'est pas une nouvelle venue dans Vogue, puisqu'elle a fait la couverture de septembre 2016 et a participé à de nombreux articles de mode pour le magazine. Kim et elle ont également fait la couverture de plusieurs éditions internationales de Vogue.