Le batteur du groupe Yes, Alan White, s'est éteint à l'âge de 72 ans

Un décès de plus sur la planète rock, ce vendredi. Alan White était le batteur du groupe de rock progressif britannique Yes, auteur du célèbre "Owner of a Lonely Heart". Il est décédé à l'âge de 72 ans à son domicile, dans la région de Seattle aux USA, des suites d'une brève malade.



Alan White est né en 1949 à Pelton, dans le comté de Durham, au Royaume-Uni. Il a commencé les cours de piano à l'âge de six ans et de batterie à 12 ans. Il a joué avec des artistes tels que Billy Fury, Alan Price et Ginger Baker dans les années 1960. En 1969, John Lennon lui a demandé de rejoindre son Plastic Ono Band, auquel a également participé le guitariste Eric Clapton. Il a ainsi joué lors du concert de la formation à Toronto cette année-là et a, par la suite, pris part à l'album "Imagine". Par l'intermédiaire de John Lennon, Alan White a rencontré un autre Beatles, George Harrison, qu'il a rejoint en tant que batteur sur l'album "All Things Must Pass", sorti en 1970. Il a également travaillé avec Joe Cocker et Steve Winwood et a succédé, en 1972, au batteur d'origine de Yes, Bill Bruford, parti pour King Crimson. Depuis le décès de Chris Squire, en juin 2015, Alan White était le plus ancien membre du groupe. Yes est notamment connu pour les albums "Close to the Edge", "The Yes Album" et "Tales from Topographic Oceans".