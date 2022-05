Johnny Depp contre Amber Heard: dernier jour d'un long et houleux procès avant le verdict

Qui de Johnny Depp ou d'Amber Heard va gagner le procès ultra-médiatisé qui les oppose tous deux pour "diffamation"? Qui des avocats du Pirate le plus célèbre du cinéma ou de son ex-femme de 23 ans sa cadette sauront davantage convaincre les sept jurés avant d'aller enfin délibérer? Ils présentent aujourd'hui leurs conclusions devant la Cour...

Ce vendredi marque le point final de six semaines de débats et de dizaines d'heures de témoignages dans ce procès tenu à Fairfax, près de Washington, et diffusé en direct à la télévision. Entre exs entendus à la barre, les familles, les révélations sur une intimité scabreuse, les moments d'émotion et parfois de gêne, ce procès a été suivi par des millions de personnes dans le monde et alimenté les discussions des fans, des internautes et des médias.

Ce dernier jour d'audience doit commencer à 09h heure locale (15h00 HB) et les sept jurés se retireront dans l'après-midi pour délibérer. S'ils ne s'accordent pas sur un verdict, ils reviendront mardi, lundi étant férié aux États-Unis.