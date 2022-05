Nabilla scotche l’amfAR avec une magnifique robe qui dévoile son (très gros) baby-bump (photos) 

Ce jeudi soir, défilé de stars pour l’amfAR 2022, ce prestigieux gala dont le but est la récolte de fonds pour la recherche sur le SIDA. Parmi les nombreuses célébrités croisées, celle qui a marqué les esprits est sans hésiter Nabilla. La star de téléréalité (et des réseaux sociaux, il faut le dire), enceinte et bientôt à terme est arrivée avec une incroyable robe dont on ne connaît pas encore le styliste. Elegante en noir et blanc, cette robe exhibe son important "baby bump" (elle devrait accoucher dans très peu de temps) et dévoile le haut de ses fesses. Un vêtement qui n’est pas passé inaperçu et qui sublime la grossesse parfois compliquée de la jeune femme.