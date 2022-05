Diam’s absente du Festival de Cannes pour la présentation de "Salam", le documentaire sur sa vie

C’est un film très attendu par le public. La chanteuse Diam’s, retirée des projecteurs depuis quelques années déjà au profit d’une vie plus spirituelle, l’a co-réalisé avec Houda Benyaminaet accepté de se confier sur ses plus intimes convictions. Ce documentaire s’appelle "Salam" et il a été présenté ce jeudi soir à Cannes.

Scarifications, tentatives de suicide, internement, conversion à l'islam, fondation pour les orphelins, "Salam" retrace le parcours de l’ex-rappeuse star qui a accepté de sortir de 12 ans de silence médiatique pour livrer sa vérité.

Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, a introduit la projection du documentaire qui comptait une grande absente: Diam’s elle-même

"Quand vous verrez ce film et la vie que Mélanie (son vrai prénom) a décidé de mener, vous comprendrez qu'elle ne pouvait pas le conduire physiquement à Cannes, elle est cohérente", a-t-il expliqué.

Aujourd'hui âgée de 41 ans, Diam's a toutefois envoyé un petit message vidéo, projeté avant son film, certifiant que son absence "n'est pas du mépris ou du dédain", mais s'inscrit dans un souci de "préserver ce petit cocon de vie simple" qu'elle a aujourd'hui loin du show-biz.