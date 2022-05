"Je me suis remis en question": Roméo Elvis révèle avoir suivi une thérapie après l'accusation d'agression sexuelle

Après l'accusation d'agression sexuelle par une jeune femme en 2020, Roméo Elvis a décidé de "très vite prendre ses responsabilités". Deux ans après les faits, il révèle avoir suivi une thérapie afin de comprendre son geste.

En 2020, le hashtag "Balance ton rappeur" a mis l'artiste belge Roméo Elvis dans la tourmente. Le rappeur a été accusé d'agression sexuelle publiquement par une jeune femme. Des faits que Roméo Elvis a de suite reconnu, et qui se seraient produit dans une cabine d'essayage à Bruxelles. "J'ai pris conscience d'avoir utilisé mes mains de manière inappropriée sur quelqu'un, croyant répondre à une invitation qui n'en était pas une, et m'arrêtant dans les instants qui ont suivis dès que j'ai compris. Je regrette sincèrement ce geste et surtout, je réitère publiquement les excuses déjà exprimées de nombreuses fois en privé et en personne", avait-il écrit sur ses réseaux sociaux.

Ce vendredi 27 mai, Roméo Elvis est revenu sur cette affaire, expliquant que cela avait profondément touché sa petite sœur Angèle, qui avait dû se justifier publiquement auprès de ses détracteurs. "Cela a eu un impact sur elle, parce que c'est ma sœur et qu’elle défend certaines valeurs, comme sur ma femme. C’est pour cela que j’ai pris très vite mes responsabilités”, a justifié le rappeur.

À 29 ans, Roméo Elvis explique avoir fait une "énorme remise en question, humainement et artistiquement” : "L’humain que je suis vivait dans son monde, dans une bulle de célébrité où l’on prend beaucoup confiance, où l’on croit que l’on peut tout dire, tout faire, en toute impunité”, souligne-t-il.

Le mari de Lena Simonne a préféré "assumer" son geste en essayant de changer et de comprendre pourquoi il avait agi ainsi : "J’ai suivi une thérapie juste après l’affaire pour comprendre pourquoi j’en étais arrivé là et changer. Je me suis remis en question. J’aurais dû le faire depuis longtemps, mais le Covid m’a permis de sauter le pas”, affirme-t-il.