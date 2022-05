Stéphane Plaza: sa mystérieuse déclaration à l'égard de sa collègue Sophie Ferjani (photo)

Voici maintenant quelques années que Stéphane Plaza partage l'écran avec l'animatrice Sophie Frejanie. L'agent immobilier le plus célèbre de France et l'animatrice de 44 ans se connaissent bien, et une forte amitié s'est développé entre eux au fil du temps. Une amitié à laquelle Stépahane Plaza a souhaité rendre hommage ce vendredi 27 mai au travers une publication Instagram.

Sur cette photo, l'animateur embrasse dans le cou sa souriante collaboratrice. Le cliché est légendé d'une mystérieuse devinette, accompagnée de moult smileys. Bien que l'animateur se donne la peine de répondre dans sa publication à sa propre énigme, la voici:

Il coûte moins cher que l’électricité, mais donne tout autant de lumière, il est la plus belle courbe d’une femme (ainsi que celle de l’homme) et devrait être le seul maquillage nécessaire à porter. Il naît parfois sans raison, il est la force même quand on a envie de pleurer, il peut être mélancolique, lumineux, plein, irrésistible, diabolique, énigmatique ou discret. Il charme l’âme et est le parfum du bonheur. Je suis, je suis ???

Nous pouvons supposer que cette bien mystérieuse déclaration d'amitié sous forme de devinette rend également hommage au sourire de l'animatrice.