Un documentaire révèle des vidéos privées inédites de la reine Elizabeth II 

Les images datent de 1947. La princesse Elizabeth se trouve avec sa famille à bord d’un navire militaire britannique. Son père, le roi Georges VI, emmène sa famille avec lui en mission de représentation en Afrique du Sud.

Un moment de détente, filmé par les membres de la famille royale. "Ces images, elles sont inédites et on redécouvre vraiment Elizabeth II, parce qu'on la voit d'une insouciance totale en fait. On est cinq ans avant la mort de son père. Donc à ce moment-là, elle n'a encore aucune idée du poids qui va lui tomber sur les épaules beaucoup trop vite", explique notre journaliste Amélie Schildt, spécialiste de la famille royale britannique.

Dans cette espèce de parenthèse protégée de bonheur, elle a été trouver des repères

Le documentaire de la BBC dévoile un autre moment intime. Il se déroule cette fois à Balmoral, au nord de l’Ecosse, là où les membres de la famille royale passent une partie de leurs vacances d’été. Un lieu plein de souvenirs pour Elisabeth II. "Dans ces vacances en famille, dans cette espèce de parenthèse protégée de bonheur, elle a été trouver des repères, des piliers qu'elle va garder tout au long de sa vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, Elizabeth II continue à partir en vacances tous les étés à Balmoral. On la voit dans ces images avec un corgi, le premier corgi familial. Elle va garder à ses côtés des chiens, des corgis, tout au long de sa vie", indique Amélie Schildt.

La reine a donné son accord pour diffuser les images privées, conservées jusqu’ici dans les coffres de l’institut britannique du cinéma. "C'était important pour elle de partager ces films de famille. Parce que d'abord ils comptent beaucoup pour elle. Elle l'a dit. Il y a des centaines de films qui ont été partagés pour réaliser ce documentaire. Elle voulait montrer aussi de vrais moments d'intimités. Parce que les images qui sont tournées par ses proches sont les images qui finalement la reflètent le mieux", précise notre journaliste.

Enfin, la reine explique que ces images rappellent qu’elle aussi, a été jeune un jour.