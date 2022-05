Ligue des champions: Camila Cabello s'en prend aux supporters suite à sa performance au Stade de France

Les supporters présents lors de la finale de la ligue des champions ce samedi 28 mai, ne se sont pas comportés convenablement selon Camila Cabello. L'artiste originaire de Miami, a livré une impressionnante performance pour l'ouverture du match opposant le club Liverpool au Réal de Madrid.

Une performance que la chanteuse estime gâchée par les chants des supporters qui entonnaient leur hymne alors qu'elle chantait. La jeune femme de 25 ans a ainsi exprimé sa colère dans un tweet qu'elle a supprimé depuis.

"Je n'arrive pas à croire que les gens aient pu chanter leurs hymnes si bruyamment durant notre spectacle. Mon équipe et moi avons travaillé si dur et pendant si longtemps pour apporter de bonnes vibrations et offrir un bon spectacle. C'est très grossier, mais peu importe. Je suis contente que vous ayez apprécié", a-t-elle écrit.