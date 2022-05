Les vainqueurs de l'Eurovision ont mis leur trophée aux enchères sur Facebook: ils ont atteint une "incroyable" somme pour l'armée ukrainienne

Le groupe de musique ukrainien Kalush Orchestra, vainqueur de la dernière édition du concours de chanson Eurovision, a mis aux enchères son trophée et remporté 900.000 dollars, qu'il a versé à une fondation aidant les forces armées ukrainiennes.



Le trophée, un grand micro en cristal avec le logo de l'Eurovision, a été mis aux enchères sur Facebook qui s'est achevé samedi soir. Il a été remporté par la compagnie Whitebit, spécialisé dans le commerce de Bitcoins.



"Vous êtes incroyables, les gars!", s'est exclamé dimanche en soirée le groupe Kalush sur Facebook. "Merci en particulier à l'équipe de Whitebit qui a acheté le trophée pour 900.000 dollars (837.000 euros, NDLR) et qui en est désormais le propriétaire légitime."



L'argent de ces enchères - auxquelles on pouvait participer en utilisant des cryptomonnaies - sera reversé à la Fondation Prytula, qui vient en aide à l'armée ukrainienne, a précisé le groupe sur Instagram.



"Pour la première fois dans l'histoire de l'Eurovision, les vainqueurs mettent aux enchères leur trophée pour aider l'armée ukrainienne", a-t-il assuré.



Le groupe Kalush Orchestra a remporté le 14 mai le concours européen avec sa chanson "Stefania" mêlant hip-hop et musique traditionnelle, qui a remporté le plébiscite des téléspectateurs.



La Russie, qui a envahi l'Ukraine le 24 février, avait été exclue de cette compétition.