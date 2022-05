Le père de Meghan Markle incapable de parler depuis son AVC: la duchesse de Sussex est "préoccupée"

Le père de Meghan Markle, Thomas Markle, a quitté l'hôpital samedi soir, cinq jours après avoir subi un accident vasculaire cérébral. TMZ a rapporté mardi que Thomas avait été transporté d'urgence du Mexique, où il vit, vers un hôpital de San Diego, en Californie, avec des symptômes semblables à ceux d'une attaque.

"Je me sens extrêmement reconnaissant et je sais combien j'ai de la chance d'être en vie", a déclaré Thomas, 77 ans, au Daily Mail Sunday. "Je veux remercier tout le monde, en particulier les merveilleux médecins et infirmières qui m'ont sauvé la vie. Ce sont des anges".

Le directeur d'éclairage de télévision à la retraite s'est dit "profondément ému" par les "messages d'amour" qu'il a reçus "du monde entier", ajoutant : "Les gens ont été si gentils."

L'AVC a manifestement eu un impact sur l'élocution de Thomas, puisque le journal rapporte qu'il a partagé le message en "écrivant sur un tableau blanc avec un feutre."

"Je ne peux pas parler pour le moment, mais je travaille dur et je remercierai les gens correctement quand je le pourrai", a-t-il encore expliqué.

Le gagnant d'un Emmy a noté qu'il fait face à une "bataille difficile" mais qu'il est déterminé "à se rétablir".

Le Daily Mail a également parlé avec le fils de Thomas, Thomas Markle Jr, qui a partagé qu'il était en train de rendre visite à sa famille dans l'Oregon lorsqu'il a reçu l'appel concernant l'attaque de son père lundi soir.

"Je serai là pour papa et ferai tout ce qu'il faut pour l'aider sur la voie de la guérison. Cela a été un choc terrible pour tout le monde, mais papa est un homme fort", a déclaré Thomas Jr, 55 ans, ajoutant que son père faisait déjà "de grands progrès" avec l'aide d'un orthophoniste.

Sa fille Samantha Markle a ensuite déclaré au Daily Mail : "Il a juste besoin de repos. C'est une parodie de voir à quel point il a été torturé et ce qu'il a dû endurer grâce au mépris de ma sœur Meghan ces dernières années. C'est impardonnable".

Alors que Meghan, 40 ans, n'a pas réagi publiquement à la nouvelle de l'état de santé de son père, une source a affirmé au Daily Mirror samedi qu'elle est "préoccupée" et "veut savoir s'il y a un moyen de contacter son père en privé, sans que les autres membres de la famille le sachent ou aient à s'impliquer."

La duchesse de Sussex a longtemps été séparée de son père et de ses demi-frères et sœurs, et Thomas a tristement manqué le mariage de sa fille avec le prince Harry en mai 2018 en raison d'une opération cardiaque signalée.