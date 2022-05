Arnaud, MAGISTRAL dans toutes les épreuves, se qualifie pour la demi-finale de Top Chef (vidéos)

La première partie des quarts de finale de Top Chef s'est jouée et le Belge encore en compétition, Arnaud, a brillé tout au long des épreuves de cette semaine, allant jusqu'à se qualifier directement pour les demi-finales.

Il ne reste que 4 candidats en lice : Louise dans la brigade d'Hélène Darroze, Pascal chez Philippe Etchebest, Sébastien chez Paul Pairet et Arnaud chez Glenn Viel.

Pour la première épreuve, le chef Mauro Colagreco a défié les candidats sur deux recettes. Arnaud a gagné son premier pass sur une entrée à base de fleurs. Au moment du verdict, le chef explique avoir hésité entre l'assiette du Belge et celle de Louise, mais il choisit de qualifier l'auteur du "parmesan fleuri". Premières explosions de joie dans le clan d'Arnaud qui saut au cou de son chef de brigade, Glenn Viel.

Le juré souligne son travail sur la fleur de courgette, "d'une beauté rare et d'un équilibre extraordinaire". À ces mots, Arnaud est en joie : "J'ai envie de me mettre nu et de courir dans un champ de fleurs".

Louise et Arnaud au coude à coude

Deuxième épreuve avec le chef Colagreco : réaliser un dessert à base d'herbe. Cette fois encore, à la dégustation, Louise et Arnaud sont au coude à coude, mais cette fois-ci, le chef tranche en faveur de Louise, l'ancienne coéquipière d'Arnaud, désormais dans la brigade d'Hélène Darroze.

Un deuxième pass et en route pour la demi-finale

Pour l'épreuve suivante, Stéphanie Le Quellec, ancienne gagnante de Top Chef, a demandé aux quarts-de-finalistes de réaliser une recette principale cachée par d'autres éléments, pour créer une surprise à la dégustation.

Une fois encore, deux candidats se démarquent : Louise e Arnaud. Le Belge donne l'apparence d'un dessert blanc à son plat qui cache des saveurs salées et colorées d'Italie. Louise rend quant à elle hommage à ses racines portugaises. "Ça a été très dur", reconnait la jurée du jour, qui donne finalement son verdict : la Dolce Vita. "On était parfaitement dans la promesse", a jugé Stéphanie Le Quellec.

Je suis en demi-finale, je suis le premier qualifié. Je suis tellement soulagé

C'est Arnaud qui en est l'auteur : "Je suis en demi-finale, je suis le premier qualifié. Là, pour le côté humilité, on peut faire mieux, mais je suis tellement soulagé", lance le chef belge.

En récoltant deux pass dès le premier épisode des quarts, Arnaud est le premier qualifié pour les demi-finales. Louise a donc un pass, alors que Pascal et Sébastien n'en n'ont pas. Ils joueront leur place dans le prochain épisode, la semaine prochaine.