Pendant que le jury du procès délibère, Johnny Depp fait une apparition surprise lors d’un concert en Angleterre et monte sur scène (vidéos)

Le jury s'est retiré vendredi pour délibérer dans le procès ultra-médiatisé sur fond d'accusations mutuelles de violences conjugales opposant Johnny Depp à son ex-femme Amber Heard devant un tribunal américain, qui a jeté une lumière crue sur leur vie de couple pendant six semaines.



Deux jours seulement après que ses avocats aient présenté les arguments finaux dans son procès en diffamation contre son ex-femme Amber Heard, Johnny Depp est monté sur scène.



L'acteur a rejoint son ami et rockeur Jeff Beck, 77 ans, sur la scène de l'hôtel de ville de Sheffield en Angleterre, dimanche, pour interpréter des reprises de "Isolation" de John Lennon, "What's Going On" de Marvin et "Little" de Jimi Hendrix.





Des images de la performance surprise postées sur Instagram ont montré Depp au micro dans le rôle du chanteur principal.



La vedette de la saga "Pirates des Caraïbes" poursuit en diffamation son ex-femme, qui avait écrit dans une tribune publiée par le Washington Post en 2018 être "une personnalité publique représentant les violences conjugales", sans nommer Johnny Depp. Il réclame 50 millions de dollars en dommages et intérêts, estimant que la tribune a détruit sa carrière et sa réputation. Amber Heard, apparue notamment dans "Justice League" et "Aquaman", a contre-attaqué et demande le double. Selon elle, cette plainte "futile" prolonge "les abus et le harcèlement" que lui a fait subir Johnny Depp.