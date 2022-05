Contre toute attente, Booba accepte le combat contre Dylan Thiry (Koh-Lanta): "Un octogone sans règle" (vidéo)

Booba a-t-il accepté d'affronter Dylan Thiry? C'est en tout cas ce que prétend l’ex-candidat de Koh-Lanta sur ses réseaux sociaux. "Concernant le combat avec Booba, on va arrêter d’en parler sur les réseaux, je vais le rencontrer à Miami, il a accepté le combat, c’est super, cool, parfait", a annoncé Dylan Thiry sur Instagram dimanche. Selon le candidat de téléréalité, le rappeur aurait donc accepté de l'affronter sur un ring lors d'un combat de MMA ou boxe anglaise, car "les deux sont faisables".



"Il (Booba) va poser ses conditions (…) je vais poser les miennes et en décembre ça peut être pas mal", a poursuivi le Luxembourgeois.



Le candidat de téléréalité a précisé qu'il ne voulait plus être "dans le virtuel". "On va être un peu dans la réalité, on va un peu assumer nos propos et ça va être une dinguerie".



"On va voir s’il ne fait pas demi-tour (…) je vous en dirai un peu plus après Miami", a détaillé Dylan, visiblement déterminé.



Mais de son côté, Booba n'a pas encore annoncé le prochain combat sur ses réseaux sociaux, mais a écrit ces mots en story Instagram: "Comme je t'ai dit, tu me contactes quand tu es à Miami et on s'assoit autour d'une table. En attendant, tais-toi".

Dylan propose à Booba que le combat ait lieu en décembre.