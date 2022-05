Julien Doré annonce le décès de sa mère: "Sans elle presque tout s’éteint, fane, fond" (photo)

Julien Doré a publié une photo de lui enfant accompagné de sa mère sur Instagram le 29 mai. Il a publié un message bouleversant pour accompagner l'image touchante. Il a annoncé le décès de sa maman le jour de la Fête des mères en France.



"Le monde n’a plus tout à fait la même gueule sans sa maman. Sans elle presque tout s’éteint, fane, fond", a écrit le chanteur sans donner plus de détails sur le moment ou les raisons du décès de sa mère.



"Le fils que je reste, monte sur scène le soir venu, sans pouvoir hurler que non, pourtant, le monde n’a plus tout à fait la même gueule sans sa maman. Dépêchez-vous de bien vivre, d’avaler le temps, tout s’en va, toujours, un jour, même les mamans."